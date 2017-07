Estar casado sin duda, no es fácil, implica que la pareja debe convivir y aceptarse tal y como son, pero qué pasa si con el tiempo se va perdiendo el respeto y peor aún, el deseo sexual disminuye y llega un tercero (a); hoy te hablaré de cuándo poner fin a un matrimonio.

Son muchos los factores que hacen que la relación se vaya deteriorando, pero cuando una tercera persona interfiere, entonces la persona afectada, no estará dispuesta a tolerar el engaño y la infidelidad.

La verdad es que si algo como esto pasa, quiere decir que no hay respeto, así que lo mejor será separarse, aun cuando seguramente la persona afectada, sufra mucho con todo esto, pero no debe permitir que esto siga y mucho menos perdonar una infidelidad, porque nadie garantiza si volverá a pasar o no.

Si se acabó el amor en el matrimonio y no hay acciones de la pareja para repararlo, entonces es señal de que tendrás que tener la fortaleza y la dignidad de decir adiós.