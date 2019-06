¿Se puede olvidar el primer amor?

La primera historia de amor es sin duda una difícil de olvidar. No solo por ser la primera, es por los grandes momentos que viviste junto a tu ex pareja, donde posiblemente experimentaron cosas que no habían vivido antes entre ellas, la ruptura, un momento que en muchas ocasiones no se sabe cómo reaccionar.

Es prácticamente un hecho, de que no volverás a sentir esas sensaciones de enamoramiento como tu primer amor, ya sabes cómo son los momentos de una relación, e inclusive puedes experimentar una sensación de “¿y ahora qué hago?”, “¿durará esta relación?”.

¿Terminaron bien o mal?

Hay algo que tomar en cuenta algo, si la relación termina en “malos términos” los recuerdos no serán precisamente los más buenos porque tendemos a resaltar lo negativo.

Por otro lado, si terminan en “buenos términos”, lo mejor es dejar de frecuentarse para diluir el ciclo amoroso.