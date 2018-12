5 razones por las que te está pidiendo un "break"

Si, suele pasar que cuando estamos tanto tiempo en una relación, podemos empezar a sentir la relación más pesada o peor aún que el amor ya no es tan fuerte. Sea cual sea la razón, siempre en una relación suele ocurrir la temida conversación de necesito un "Break".

Por eso, no te debes deprimir porque él te pida un break, sólo trata de entender el trasfondo, existen 5 razones por las que tu pareja te está pidiendo a gritos un descanso de ti y no significa que no te quiera.

Quiere reevaluar toda su relación

Suele pasar que cuando estamos tanto tiempo junto a alguien, nos olvidamos de enamorarnos todos los días y por eso, cuando conocemos a nuevas personas sentimos otra vez esa química y explosión de emociones que nuestra pareja es la que debería seguir haciéndonos sentir y eso nos confunde y puede caer en infidelidad. Solo ten en cuenta que si él se da cuenta de esa química que tienes con otra persona obviamente te pedirá explicaciones y querrá un tiempo.

Quiere tener sexo con otra persona

Aquí si no podemos hacer nada por el amor que te sienta. Evidentemente, no te lo dirá de frente, pero si descubres que el tiempo que quería era para tener sexo con otra persona entonces sólo dile #ChaoQueTeVi.

Necesita un tiempo de paz y tranquilad

No lo juzgues, a veces hacer siempre lo mismo con una persona llega a abrumar y necesitan concretar algo lejos de todos.

Te está poniendo a prueba

Sí. Existen parejas que desean ver cómo reacciona la otra persona al pedirles tiempo, creo que se trata un poco de inmadurez. Puede que tu pareja sólo te quiera hacer sufrir.

Te está cantando que quiere terminar contigo

Esta es la razón más común por la que los hombres piden un "tiempo". Probablemente es un buen chico, pero es demasiado cobarde para decirte que ya no quiere verte más.