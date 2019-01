Francia alerta sobre riesgos para la salud de sustancias químicas presentes en pañales

La agencia de seguridad sanitaria francesa Anses advirtió el miércoles que algunas sustancias químicas presentes en los pañales desechables pueden representar un riesgo para la salud de los bebés.

Según Anses, no existe ningún dato epidemiológico que ponga en evidencia que los pañales desechables son nefastos para la salud de los bebés. No obstante "no se puede excluir riesgos" ya que algunos productos hallados en los pañales superan los umbrales sanitarios aceptables.

En concreto se trata de dos perfumes (butilfenilo metilpropional y hidroxiisohexil 3-ciclohexeno carboxaldehído), así como de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos (a veces cancerígenos), dioxinas o furanos.

Esta evaluación, "la primera" de este tipo a nivel mundial, fue solicitada por el gobierno francés en enero de 2017 después de un artículo de la revista 60 millones de consumidores.

En un intento por calmar a los padres de familia, el gobierno francés declaró que no existe un "riesgo grave e inmediato", pero exigió a los "fabricantes y distribuidores que se comprometan en un plazo de 15 días a eliminar estas sustancias de los pañales para bebés".

Tendrán que "tomar lo antes posible medidas para garantizar la seguridad de los productos en el mercado", señalaron los ministerios de Economía, Salud y Transición Ecológica, que se reunieron el miércoles con los fabricantes y distribuidores de pañales.

Los fabricantes tendrán que reevaluar "el uso de determinadas sustancias añadidas intencionadamente", como los perfumes.

"Quiero tranquilizar a los padres, Anses dicen que no hay un riesgo inmediato para la salud de los niños", declaró la ministra de Salud, Agnès Buzyn, tras la reunión.

"Obviamente, debemos seguir poniendo pañales a nuestros bebés, llevamos al menos 50 años poniendoles pañales", añadió.