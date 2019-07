Mejora tus sesiones de ejercicio con entrenamientos con intervalos

Los entrenamientos por intervalos pueden ayudar a sacar el mayor provecho de las sesiones de ejercicios. El entrenamiento aeróbico por intervalos (anteriormente exclusivo para atletas de alto rendimiento), pero que ahora se ha convertido en una opción para toda persona que entrena.

¿En qué consiste el entrenamiento por intervalos?

Se trata de alternar períodos breves de actividad intensa (aproximadamente 30 segundos) con intervalos más largos de actividad menos intensa (de 3 a 4 minutos).

Ejemplo, si el ejercicio que haces es “caminar”, podrías incorporar breves períodos de trote a tus caminatas rápidas habituales. Si no estás en buen estado físico, puedes alternar caminatas lentas con períodos de caminata más rápida.

¿Cómo influye el entrenamiento por intervalos?

Puedes tener experiencia o no en actividades físicas, pero el entrenamiento por intervalos, puede ayudarte a mantener una mejor calidad de vida.

Quemar más calorías: cuanto más intenso sea el ejercicio, más calorías quemarás, aunque solo aumentes la intensidad por pocos minutos a la vez.

cuanto más intenso sea el ejercicio, más calorías quemarás, aunque solo aumentes la intensidad por pocos minutos a la vez. Usar el tiempo con mayor eficacia: debido a la falta de tiempo, muchas personas no hacen ejercicio. El entrenamiento por intervalos te permite completar un entrenamiento eficaz en menos tiempo.

debido a la falta de tiempo, muchas personas no hacen ejercicio. El entrenamiento por intervalos te permite completar un entrenamiento eficaz en menos tiempo. Mejor capacidad aeróbica: a medida que mejore tu estado cardiovascular, podrás hacer ejercicios por más tiempo y con más intensidad (terminar una caminata de 60 minutos en solo 45).

a medida que mejore tu estado cardiovascular, podrás hacer ejercicios por más tiempo y con más intensidad (terminar una caminata de 60 minutos en solo 45). Evita aburrirte: aumentando la intensidad en intervalos cortos, puede agregar variedad a la rutina de ejercicios.

aumentando la intensidad en intervalos cortos, puede agregar variedad a la rutina de ejercicios. No necesitas un equipo especial: actividades por intervalos, como caminar, correr, andar en bicicleta, nadar o usar la máquina elíptica.

¿El entrenamiento por intervalos es igual para todas las personas?

Existen varios niveles de entrenamiento por intervalos. Puedes variar tu rutina de ejercicios determinando la duración y la velocidad de cada intervalo en función de cómo te sientas en el momento. Después de un precalentamiento, puedes aumentar la intensidad durante 30 segundos y luego volver al paso normal.

Si buscas una meta específica para tu acondicionamiento físico, puedes adoptar un medio más científico como un entrenador personal u otro experto pueden ayudarte a controlar la intensidad y la duración de los intervalos, en función del objetivo para tu frecuencia cardíaca, de la capacidad de tu corazón y de pulmones de aportar oxígeno a los músculos.

¿Existen riesgos en el entrenamiento por intervalos?

El entrenamiento por intervalos no es adecuado para todas las personas, porque si tienes una enfermedad crónica o si no has realizado actividad física de forma regular, debes consultar con un médico antes de intentar cualquier tipo de entrenamiento por intervalos.

Debes tener presente que existe el riesgo de lesionarte por uso excesivo, causando lesiones en los músculos, tendones o huesos. El entrenamiento por intervalos no tiene que incluir ejercicios de alto impacto (movimientos balísticos, saltos ni levantamiento de objetos pesados). Al inicio, intenta realizar uno o dos intervalos de mayor intensidad en cada sesión de ejercicio y si crees que te exige demasiado, reduce la intensidad. A medida que tu resistencia mejora, aumenta el ritmo.