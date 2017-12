Alrededor del mundo hay personas que sufren frecuentemente dolores gástricos que por lo general inician con un simple dolor de estómago que se convierte en gastritis o en la bacteria helicobacter pylori que puede llegar a ser una terrible úlcera.

Estoy segura que has escuchado este tema anteriormente pero ¿Sabes en realidad que es una úlcera estomacal y cuáles son sus síntomas?

La úlcera es una lesión en la mucosa del estómago que se produce como el resultado del desequilibrio entre factores agresivos y defensivos que cubre el estómago de toda bacteria. Habitualmente inicia con la helicobacter pylori a causa de la falta de jugos gástricos por no comer a tiempo o ingerir alimentos no lavados correctamente que irán haciendo daño a largo plazo.

Los síntomas de una úlcera gástrica empiezan por dolor de estómago o sensación de ardor en la boca abdominal que van formando llagas localizadas en el revestimiento del estómago. Otra señal de que sufres esto es el ardor y regurgitación que es más que nada la acidez crónica, hinchazón y eructos constantemente, al igual que las náuseas y vómito que se produce apenas empieza este padecimiento.

¿Cómo puedes prevenir la úlcera?

Esto es sencillo si comes saludable o implementas una dieta diaria que incluya: no fumar, no beber alcohol en exceso, evitar medicamentos que inflamen el estómago (optar siempre por inyecciones), realizar ejercicios físicos para aumentar los niveles de endorfina, que son sustancias químicas del cerebro que combaten el dolor y mejora el estado de ánimo.