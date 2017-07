Descarga estas "apps" si quieres adelgazar

¿Quién no quisiera verse "rica"? TODAS queremos vernos bien, no es de extrañar que entre tus compañeras de trabajo o amigas salga el tema de "estoy contando mis calorías con la nueva APP", pero no tienen un control real de la vida saludable que deben llevar.

La buena alimentación es sólo un complemento para llegar a verse y sentirse bien, es primordial que en tu meta por empezar un nuevo estilo de vida, tengas incluido hacer ejercicio, pero, si lo primero que pasa por tu mente cuando piensas en ejercitarte es pagar gimnasio o un entrenador entonces estás haciendo algo mal. ¿Quién dijo que necesitas gastar mensualmente una cuota para verte bien? Presta atención a las diferentes apps que te traigo porque están revolucionando la manera de hacer ejercicio.

Entrenamiento de siete minutos o mejor conocida como “Seven”

Esta App es la mejor para ti si no cuentas con el tiempo suficiente. Vas a tener 7 minutos para realizar 13 ejercicios diferentes, cada ejercicio dura 30 segundos, donde tendrás 10 segundos de descanso en cada uno. Fácil y divertido, ¿no?.

Reto deportivo de 30 días

Cada día esta App te recuerda que tienes que cumplir un ejercicio y lo mejor es que cuenta con videos para cada objetivo por cumplir. Después que pasas tus primeros 30 días de entrenamiento, te irás enfrentando a retos más difíciles.

Vientre Plano

Esta app nos promete quemar la grasa abdominal y es en serio, si pones totalmente de tu parte, lograrás en tiempo record el abdomen soñado. Junto con eso, encontrarás un plan alimenticio para lograr más rápido tu meta, eso sí, deberás pagar por eso, pero no te desanimes ya que es algo mínimo.

Y, ¿sabes qué es lo mejor?, no tienes que salir de casa para hacer tus ejercicios, así que ya no hay excusas. ¡A rebajar se ha dicho!