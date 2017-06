Trabaja y estudia sin morir en el intento

Para nadie es un secreto que estudiar y trabajar, al mismo tiempo, requiere no sólo de un gran esfuerzo, sino también de mucha fuerza de voluntad para cumplir con los dos objetivos que se tienen trazados.

Se necesita de tu mente y tu cuerpo para poder tener las recompensas que buscas y que tanto anhelas. Si no lo haces con agrado, pueda que pases años estancado y frustrado porque las cosas no te salen como quieres.

Si te encuentras en esta situación, te comparto algunos datos para que puedas sobrellevar el estudio y el trabajo sin morir en el intento.

Pensar siempre en positivo: levantase cada mañana, nos resulta insoportable y más, si sabemos que va ser un largo día. No dejes que los malos pensamientos te hagan rendirte. Cambia tu punto de vista, repítete que tú puedes, no una sino las veces que sean indispensables.

Llevar una agenda: la agenda debe estar bien organizada y así podrás llevar un orden detallado de las actividades que tienes que hacer en la semana. Tanto en el trabajo como en las clases, se debe llevar un calendario para anotar los deberes y no olvidarlos.

Atesora el tiempo: Existe una frase que dice “el tiempo es oro”. Asimismo, es cuando tienes dos responsabilidades que cumplir. Recuerda siempre balancearlos para que las 24 horas del día sean bien proporcionadas y puedas cumplir con todo.

Buena comunicación con los compañeros: En tu puesto de trabajo como en tu salón debes rodearte de buenos compañeros, que entiendan la situación por la que pasas y puedan darte la mano. Por eso, te aconsejo que debes practicar los buenos tratos, por si necesitas de su ayuda, te entiendan y puedan brindártela sin mezquindad.

Voluntad Propia: la voluntad es la más necesaria de todas. Controlar nuestro cuerpo de no caer en un estrés y no volvernos insoportables. Debemos saber que no todo saldrá bien en el intento, habrá altas y bajas, sin embargo, nuestra actitud y aptitudes serán el camino del éxito.

El sudor de nuestra frente nos llevará a ver los frutos por todos los desvelos y agotamiento que pasamos. ¡Nunca te rindas!