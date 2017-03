Lo que debes saber sobre tu zona vaginal

La zona íntima de las mujeres envuelve una serie de elementos importantes que debemos considerar o saber, ya que algunas veces no se conversan por ser considerados un tabú.

Hoy te diré cuáles son las diez cosas que debes saber de tu vagina:

1.- Se limpia sola: Así es chicas, la vagina lubrica de forma natural para mantenerse limpia y sana; en este aspecto es importante que sepas que después de la menstruación, la vagina necesita producir flujo para eliminar esas células muertas.

2.- La sangre que podría salvar vidas: Según investigaciones realizadas por un grupo de científicos, las células madre contenidas en la sangre de la menstruación, podrían ser agregadas a los tratamientos para Alzheimer, ictus, Lou Gehrig y esclerosis amiolateral.

3.- Más nervios que el pene: Aun cuando sabemos que el clítoris es más pequeño que el pene, cuenta con al menos 8 mil terminaciones nerviosas, el doble que el pene; ahora bien, una vez estimulado, el clítoris puede afectar a un total de 15 mil nervios, ¿qué tal?.

4.- Músculo flexible: La vagina tiene una longitud de entre 8 a 11 centímetros, 7 en su parte anterior y 9 en la posterior. Se trata de una de las partes del cuerpo más flexibles para ayudar al coito y al alumbramiento, y puede llegar a duplicar su tamaño.

5.- Saca el trasero: Si eres de las mujeres que tiene la costumbre de apretar el trasero, te recomiendo que lo dejes de hacer. Resulta que esto acorta los músculos del suelo pélvico, por lo que dejan de trabajar, afectando a la vagina y a la pelvis.

6.- Depilarse: Si te depilas con demasiada frecuencia, esto puede provocar abrasiones que terminen en una infección viral llamada molusco contagioso, así que ten cuidado con este hábito.

7.- Secreción vaginal: La secreción vaginal suele ser inodora, de color blanco e incluso blanco; si esto cambia y tienes un olor desagradable y picor, entonces se trata de una infección. Es importante que tengas una buena higiene y uses ropa interior de algodón para evitar esto.

8.- Sexo: Para evitar que tu vagina se seque, es vital que tengas relaciones sexuales, lo que pasa es que cuando lo dejas de hacer, tus niveles de estrógeno caen y cuando tienes sexo podría ser doloroso.

9.- No todas tienen himen: Aunque no lo creas hay algunas mujeres que no tienen himen, esto se debe a que no se desarrolló, no es motivo de preocupación, ya que sólo es una membrana protectora sin ningún impacto en la vida sexual.

10.- ¿Cómo es el pH?: El pH normal de la vagina oscina entre 3.8 a 4.5; similar a la de una copa de vino, así es, la mayoría de los vinos tienen un pH entre 3 y 4.