Activa la pasión: 10 canciones para tener sexo

En una relación de pareja muchos aspectos son importantes cuando de sexo se trata, para nadie es un secreto que si le agregamos música mientras estamos acercándonos a nuestro ser amado, tendremos una noche llena de ricos placeres.

Así que hoy te daré una lista de las mejores canciones para tener sexo, las cuales seguramente encenderán la llama de la pasión entre ambos.

1.- Dirty Dancing Soundtrack.

2.- Marvin Gaye – Sexual Healing.

3.- Ravel – Bolero.

4.- Berlin – Take My Breath Away.

5.- Barry White – Can´t Get Enough Of Your Love Baby.

6.- Marvin Gaye – Let´s Get It On.

7.- Righteous Brothers – Unchained Melody.

8.- Celine Dion – My Heart Will Go On.

9.- Serge Gainsbourg – Je t´aime.

10.- Whitney Houston – I Will Always Love You.

Ya sabes, ponte creativo (a), prepara una rica cena en casa a la luz de las velas, descarga estas canciones y prepara un cd y listo, con ese ambiente musical pasarás una noche inolvidable con tu pareja. Si te gustó la idea, déjanos tus comentarios abajo.