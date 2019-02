¿Cómo identificar a un machista en la cama?

Parece ser el hombre perfecto...cariñoso, atento, y preocupado por lo que te pasa a diario, sin embargo, cuando van al ámbito sexual notas ciertos comportamientos que te ponen a pensar si vale la pena seguir con él. Lee atenta sobre las acciones que todo machista tiene en la cama.

Usar protección

No sé en qué momento de la existencia de la humanidad nos metieron en la cabeza que nosotras debemos de alterar nuestro cuerpo con hormonas para no quedar embarazadas, si existe el condón. Claro está, si es tu decisión de tomar pastillas o inyectarte, todo está bien, pero si prefieres que él utilice condón entonces díselo y si él pone excusas cómo: "No se siente igual", "salen muy caros", "Me aprietan cuando me los pongo" o "El latex me da alergia" (que te lo compruebe), entonces tienes a un machista en potencia.

Orgasmo

Si cuando él acaba dentro tuyo, se termina la intimidad y tú ni siquiera has llegado al orgasmo entonces ¿para qué lo hacen?, exige tus derechos en la cama, pregúntale que cómo se sentiría él si tu llegaras al orgasmo y lo dejaras con el "amigo" activado. ¿ Qué pasaría? Ponlo a hacerte sexo oral, eso acelera el orgasmo.

Obligarte

Ningún hombre puede obligarte a tener sexo cuando no quieres. Si él ha introducido su miembro cuando estás totalmente seca allá abajo y andas sin ánimos de querer tener intimidad, significa que él no te quiere, mejor sal huyendo y termina esa relación.