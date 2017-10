5 riesgos de practicar el sexo anal

Los beneficios de practicar sexo anal son menos que los riesgos, pero hay quienes le temen a este tema por experiencias de otras personas y no propias. Es recomendable siempre hablarlo antes con tu pareja o la persona con quien experimentarás esto y así ir desarrollando una confianza para que al momento de que suceda no sea incómodo.

Riesgos del sexo anal:

Enfermedades de transmisión sexual. VPH (Virus de papiloma humano) y todos los tipos de hepatitis. Desgarros, hemorragias y lesiones en caso de que la práctica sea con demasiada fuerza. Infecciones si no se tiene la debida higiene. Dolor durante y luego de la penetración.

Algunos motivos por la cual prefieren el sexo anal es para no quedar embarazada y aunque parezca absurdo por la cantidad de métodos anticonceptivos que existen en la actualidad, ésta es una de las razones.

El tabú de no utilizar “la puerta de atrás” para tener relaciones, crea más curiosidad, expectativa y a la vez fortalece la confianza y seguridad, tomando en cuenta que esto es placentero solamente si se encuentra bien lubricada y relajada la mujer, de lo contrario no será la mejor experiencia.

Sin embargo, si no te agrada la idea o no te logran convencer no accedas a hacerlo porque va contra tu voluntad.