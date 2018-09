5 cosas que tu pareja hace en la cama y que no deberías permitir

El amor muchas veces puede ser ciego y, por eso nos aguantamos tantas cosas que no deberíamos.

Presta mucha atención a estas acciones tóxicas que muchas veces las parejas hacen y uno no les da la debida importancia.

Dice el nombre de otra mujer en la intimidad

Si mientras están haciendo el amor, él comete el nefasto error de llamarte por otro nombre, lo mejor que puedes hacer es decir "NEXT". Si esto se repite y sigues permitiéndolo entonces eres tu la que necesita ayuda psicológica.

Es agresivo

Jamás permitas que un hombre se sobrepase en la cama. Simple y sencillo.

No le importa tu orgasmo

Si un hombre no le importa tu orgasmo, pues mejor vete despidiendo de él. ¿Para qué estás con un hombre que sólo busca su propia satisfacción? El sexo es de dos.

No entiende que no es NO

Patanes hay en todos lados, pero si quieres desenmascarar a uno de verdad, sólo basta que le digas que no quieres complacerlo en algo que para ti es incómodo y enseguida verás que intentará convencerte o lo volverá a hacer, sin ni siquiera importarle si a ti incomoda.