Lo que debes tomar en cuenta si tendrás sexo por primera vez

Cuando hablamos de sexo y sobre todo de la primera vez, es vital pensar en métodos anticonceptivos que garanticen una relación sexual segura, para evitar preocupaciones posteriores.

Hay ciertas cosas en las que quizá no pensamos antes de, pero que son importantes ya que ayudará a las mujeres a relajarse, excitarse y sentir menos dolor durante la penetración.

Como punto principal están los preliminares, se trata de la estimulación previa antes de la penetración; las caricias, besos suaves y masajes eróticos ayudan a que ambos sientan cómo la llama de la pensión se va encendiendo y va subiendo cada vez más.

Ahora bien, los hombres deben saber qué significa la ruptura del himen, además de que la mujer pierde la virginidad con esto, su pareja debe estar claro que es una membrana que se desgarra y puede provocar una pequeña hemorragia, y por supuesto, dolor.

Otro punto relevante es la posición recomendada para que la mujer pueda tener relaciones sexuales por primera vez. Acostada boca arriba y él encima, es una buena opción. En esta posición la penetración se daría de manera natural, ya que el pene de la pareja se encuentra en posición de la vagina.

Es probable que sientas que tu primera vez no fue como la esperabas, si te dolió mucho o consideras que sufriste demasiado, no te preocupes, no todas las mujeres reaccionan de la misma forma y todo es parte del proceso; te aseguro que cuando lo vuelvas a ser lo sentirás mucho mejor y lo disfrutarás sin pensar en el dolor o molestia que te causa.

Así como es importante para ti la primera vez, también lo debe ser tomar las precauciones necesarias para evitar un embarazo no deseado o cualquier enfermedad de transmisión sexual, para eso están los métodos anticonceptivos, siempre, aún se haya dado de la nada, debes ser precavida y tomar las pastillas y además, por qué no, tomar la iniciativa y decirle que se ponga el condón.

Ya saben, si toman en cuenta estas medidas vivirán una maravillosa primera vez.