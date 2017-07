¿Por qué no logro concretar el viaje de mis sueños?

Mucho antes de que lleguen nuestras vacaciones nos pasamos soñando y proclamando que estas si serán las mejores vacaciones de nuestra vida, que ahora si iremos a ese país que tanto hemos soñado o hacer esa actividad que ha esperado por largo tiempo en nuestra Bucket List, incluso sumergimos en esa burbuja de "planeemos juntos" a los parientes cercanos, a la pareja, a la mamá, al sobrinito, en fin, ¡a todos!

Sin embargo, por mala planeación o diría yo, por poco conocimiento del tema, quedas con una ilusión más, sin haber sacado el dinero para eso y pasando tus vacaciones en el mejor de los casos limpiando la casa y haciendo supermercado. Si, digo mejor, porque conozco a quienes pierden el tiempo libre; ociosos, con tristeza, no se bañan, no salen de su cama y quejándose de lo que no tienen. Por supuesto que ustedes no, ¿verdad?

Te voy a dar 5 SÚPER TIPS que serán imposibles no seguir, te ayudarán a dar el primer paso para que de una vez por todas, planifiques al igual que yo, tus viajes.

No ventiles ese entusiasmo por viajar a personas negativas, mejor aún no se lo digas a nadie, que se den cuenta cuando ya tienes el boleto en mano y todo listo. Este es uno de los principales motivos por el cual nuestros planes se caen. Buscamos aceptación de lo que pensamos hacer, ¿por qué necesitas que alguien te diga que eso que quieres hacer es fantástico?

Compra hoy mismo una lata de alcancía, si, de esas tamaño XXL y que vienen con diseños de todos los gustos, deposita el cambio que te queda cuando pagas algo, lo que encuentras en tu bolsillo, los centavos que hallas por ahí limpiando el cuarto o puedes hacerlo con una denominación constante en específico, es decir, solo vas a depositar cierta denominación de billete o moneda, que puede ser $5, $1, $0.25 centavos, la denominación que más se adapte a tu presupuesto, pero eso si, entre más pequeña la moneda que eches, más seguido tendrás que poner. Lo importante es no dejar de echarle a la latita y por supuesto, no abrirla antes.

Ponte un plazo de tiempo, no vas a ahorrar eternamente para un viaje a Medellín ¿Me explico?, si quieres ir a lugares cercanos no necesitas tanto, todo dependerá a qué lugar vas. Sin embargo, 1 año es el plazo perfecto. Si alargas más de eso, te aseguro no vas a viajar.

Investiga y no hablo de internet solamente, busca personas que ya hayan ido a esos lugares, presta atención a todas sus experiencias en ese viaje.