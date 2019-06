¡Qué gran cierre! La Gira Yo Me Llamo hizo vibrar Los Andes Mall

635x357 El público compartió con los artistas de Yo Me Llamo hizo vibrar Los Andes Mall. Foto/Kathy Caicedo.

635x357 La Gira Yo Me Llamo hizo vibrar Los Andes Mall.

635x357 La Gira Yo Me Llamo hizo vibrar Los Andes Mall. El público se lo disfrutó en grande. Foto/Kathy Caicedo.

635x357 El público compartió con los artistas de Yo Me Llamo en Los Andes Mall. Foto/Kathy Caicedo.

¡Tremendo show! La gira Yo Me Llamo tuvo un gran cierre. Los Andes Mall, en San Miguelito, fue la última parada de su tour y todo el mundo se lo disfrutó, desde los fanáticos hasta nuestros 10 artistas.

Desde muy temprano, el público se fue acercando a la plaza central de Los Andes Mall, donde estaba instalada la tarima. Solo hicieron llegar los artistas y se despertó la euforia. Los gritos se apoderadon del mall.

El primer artista en salir a escena fue Cher con el tema "Believe", no tardó en salir Isabel Pantoja con "Hoy quiero confesar" y el tercer turno fue para Marc Antonhy, quien hizo lo posible por intentar cantar "Aguanile" pues aún se mantiene con faringitis. El público agradeció con aplausos su esfuerzo.

Ricardo Montaner puso a cantar a Los Andes Mall con el tema "La Gloria de Dios". A una sola voz se podía escuchar a Montaner junto a los fanáticos de Yo Me Llamo. Por ahí mismo apareció Luis Miguel con la canción "Cuando calienta el sol" y la adrenalina no bajaba, pues llegaba la oportunidad de escuchar "Let's get loud" de Jennifer Lopez.

La tarde avanzó rápido y llegaba la última parte del show con Ana Gabriel con "Simplemente amigos", Ricky Martin interpretó "Vuelve". Poco a poco, el ritmo iba subiendo y Shakira puso el baile con "Waka, Waka". Para cerrar, Beyoncé conmovió al público y hasta a los jurados, que también se dieron su vuelta por Los Andes, al interpretar "Listen". ¡Fue tremendo!

Sin duda alguna, la gira Yo Me Llamo fue un gran éxito, una forma de acercar a la audiciencia a los artistas y, sobre todo, una manera de agradecer al público por haber convertido a este en el Mega Más Visto de la tevisión. ¡Un fenómeno total!

Por supuesto, la cercanía de los artistas con el público fue increíble, tuvieron la oportunidad de tomarse fotos, grabar videos, abrazarlos, besarlos y más. ¡Gracias, San Miguelito por tanto cariño!