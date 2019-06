635x357 Tras triunfo en "Yo Me Llamo", Ricardo Montaner es recibido con gran celebración en Colón. Fotos/IG.

El ganador de la primera temporada de "Yo Me Llamo", Ricardo Montaner, fue recibido en su tierra colonense con una gran celebración este fin de semana.

Así es, el talentoso joven compartió varios videos en su cuenta de Instagram, donde le da las gracias a su Team que desde el día uno lo apoyó, viendo su evolución a lo largo de todo el programa, donde demostró que supera los obstáculos y se traza retos.

En uno de los videos aparece despachando helados, ¿Qué tal?

"La verdad que emoción fue para mí increíble todo eso, agradezco a todo el grupo de amistad Team Montaner que me organizó todo este recibimiento tan inolvidable, Dios me los bendiga a todos, estoy muy agradecido por todo sus apoyo desde el show hasta llevarme a ser el ganador de Yo me Llamo Panamá 2019, muchas gracias", expresó Miguel Ángel, intérprete de Ricardo Montaner y ganador de este megaproyecto.

Cabe señalar que el joven colonense se llevó 10 mil dólares y un auto de lujo Changan, como premio por su estupenda participación.