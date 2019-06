635x357 Ricardo Montaner, Marc Anthony y Shakira rumbo a la final de Yo Me Llamo.

La semifinal de Yo Me Llamo fue realmente emocionante, donde cada participante dio lo mejor para permanecer en competencia y llegar a la tan anhelada final de este gran megaproyecto.

El show inició con la primera ronda de canciones individuales, lo que hizo la decisión muy reñida, porque cada presentación superaba a la otra.

La segunda ronda a dúo con los artistas panameños, estuvieron espectaculares, donde fue un “plus” para que cada artista se destacara y cada uno recibió muy buenos comentarios por parte de los jurados.

Quien tristemente perdió su puesto en la final, a pesar de entregar todo en el escenario de los sueños fue Cher, quién logró mejorar en cada presentación y también fue muy aceptado por el público.

Ricardo Montaner con su melodiosa voz, logra por tercera vez ganar un show en esta competencia, recibiendo muy buenas puntuaciones y pasa directo a la final de Yo Me Llamo.

“Esta es tu canción, este es tu momento, estás clarito en esta semifinal”, Aaron Zebede.

Para el próximo show, los tres artistas tendrán que cantar en dos rondas, donde definirá el ganador de esta primera temporada de Yo Me Llamo Panamá.

Estas son las canciones de la primera ronda:

Marc Anthony: “Valió la pena”

Ricardo Montaner: “Solo con un beso”

Shakira: “Ciega, sordo, muda”

En la segunda ronda tendrán que interpretar:

Marc Anthony: “Se me sigue olvidando”

Ricardo Montaner: “Ojos negros”

Shakira: “Loca”

No puedes perderte la final de Yo Me Llamo el próximo martes 11, donde te hará vibrar la participación de los artistas que lucharán por ser el ganador de la primera temporada de Yo Me Llamo.