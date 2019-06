¿Qué experiencia se llevan los artistas de Yo Me Llamo?

Luego de culminar Yo Me Llamo, quisimos saber ¿qué se lleva cada artista de este gran megaproyecto? Y esto fue lo que nos respondieron algunos de los participantes.

Jlo

“me llevo todo, ha sido una experiencia increíble, desde compartir con los asesores, mis compañeros tan talentosos, ha sido una experiencia que me ha enseñado bastante que voy a llevar conmigo mucho tiempo”, Ana Camila.

Cher

“Hay una lista interminable de las cosas que me llevo, empezando por que tengo una nueva familia, nuevos amigos, hice una carrera que no pensé que tenía, me volví más profesional, crecí como ser humano, entré como una persona y me voy siendo una mejor persona, es un aprendizaje”, Cesar Augusto.

Shakira

“De Yo Me Llamo, me llevo el cariño de muchas personas, que aún sin conocernos, me han dado todo el apoyo como si fueran un miembro más de mi familia, también me llevo la experiencia, el aprendizaje increíble que tuve, como artista, persona y ser humano. Descubri que con mucho trabajo y disciplina se puede lograr los sueños y metas”, Mariam Yass.

Ana Gabriel

“Me lleve una experiencia bien grande, desde aprender de cada uno de los asesores, que de una u otra manera quisieron explicarme cosas que no conocía del canto”, Carmen Palomino.

Ricky Martin

“La experiencia con todos mis compañeros han sido únicas, todas las clases, el amor que nos ha dado Medcom y la producción de yo me llamo no tiene nombre, estoy complacido con todo y con todos de corazón. Ha sido una experiencia inolvidable”, Mauro Gomez.

Marc Anthony

“De todo esto me llevo el amor y el apoyo de Panamá, me llevo anécdotas de lo vivido, me llevo el cariño y la amistad de todos estos jóvenes con grandes talentos”, Pitufo Valera.

Definitivamente luego de salir de Yo Me Llamo, a cada artista se le abrirán otras puertas y cambiarán el rumbo de sus vidas para siempre.