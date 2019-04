635x357 Hoy, gran estreno del megaproyecto "Yo Me Llamo".

La gran espera ya acabó y es que hoy arranca la primera temporada de “Yo Me Llamo”, donde los jurados Ingrid de Ycaza, Alessio Gronchi, La One Two y Aaron Zebede tendrán la difícil tarea de reducir a los seleccionados de las audiciones para que en la próxima semana puedan elegir a los 9 participantes que estarán gala tras gala.

No cabe duda que este primer programa de audiciones estará de infarto, por la cantidad de personas seleccionadas que tienen un gran talento con su voz y personificación de los artistas.

Recuerda que hoy, 9 de abril es el inicio de la primera gala de “Yo Me Llamo” quien estará presentado por Andrés Morales, Nicolle Ferguson y Clarissa Ábrego.