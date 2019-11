Santeños de San Miguelito están listos para celebrar el 10 de noviembre

View this post on Instagram

La Asociación Cívica de Santeños residentes en San de San Miguelito te invitan al desfile de carretas típicas para conmemorar el primer grito de independencia el 10 de noviembre* La Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito te invita al gran desfile de carretas típicas para conmemorar los 198 años del primer grito de independencia de la heroica Villa de los Santos. El desfile será el próximo domingo 10 de noviembre y contará con 17 carretas típicas. Este año se condecorará con la medalla Rufina Alfaro al sr. David Vergara, presidente del patronato del Festival Nacional de la Mejorana de Guararé, por sus aportes a la cultura y folclore. El orador de fondo será el licenciado José Dídimo Escobar, dirigente cultural. El Licenciado Darío Arrúe, presidente de la Asociación, reitera que las 17 carretas típicas replicarán facetas cotidianas del interiorano santeño. Mostrarán símbolos nacionales, como: la camisilla, el sombrero pintado, la pollera, el acordeón, el violín, los bailes típicos, los tamboritos, y otras costumbres. Engalanará el desfile la novia de la Asociación de Santeños Residentes de San Miguelito, Nayelis Librada Barrios de padres santeños. En cuanto a la seguridad contamos con el apoyo de la Policía Nacional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Panameña y Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para garantizar su seguridad en el desfile. La ruta del desfile iniciará en la casa sede Adalberto Velásquez de la Asociación, pasa por la Policlínica Manuel María Valdés, dobla por Paraíso, sigue hacía vía Tocumen hasta la antigua avenida Roosevelt, baja por Villa Guadalupe y regresa a la casa sede. Los actos protocolares del 10 de noviembre iniciarán a las 9:00 a.m. en la casa sede, con la condecoración y entrega de la medalla Rufina Alfaro, el breve discurso del primer grito de independencia de 1821 contra la colonia española, del orador de fondo. Te esperamos!