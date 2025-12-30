WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos Android y iPhone desde enero de 2026

Un nuevo ajuste de WhatsApp dejará fuera a varios móviles.

WhatsApp iniciará el año 2026 con cambios importantes en su política de compatibilidad, lo que provocará que la aplicación deje de funcionar en varios modelos de teléfonos con sistemas operativos antiguos, informó la plataforma propiedad de Meta.

La medida responde a la necesidad de reforzar la seguridad, estabilidad y rendimiento del servicio, excluyendo dispositivos cuyo software ya no cumple con los requisitos mínimos para operar bajo los estándares actuales.

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares?

Según explicó la compañía, WhatsApp realiza evaluaciones periódicas para identificar equipos con tecnología obsoleta, especialmente aquellos que:

Ya no reciben actualizaciones del sistema operativo.

Carecen de parches de seguridad.

No pueden ejecutar versiones recientes de la aplicación.

Estos factores representan riesgos tanto para la seguridad de los usuarios como para el funcionamiento adecuado de la app.

Requisito mínimo desde enero de 2026

A partir de enero de 2026, WhatsApp solo será compatible con dispositivos que tengan Android 5.0 o versiones superiores.

Los teléfonos que no cumplan con este requisito experimentarán una desconexión progresiva:

Dejarán de recibir nuevas funciones.

Posteriormente, el servicio será bloqueado por completo.

Lista de teléfonos que dejarán de ser compatibles con WhatsApp

Entre los modelos afectados se encuentran dispositivos de marcas ampliamente utilizadas:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

LG

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

Sony

Xperia Z2

Xperia Z3

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

HTC

Modelos antiguos sin posibilidad de actualización de sistema operativo.

Aunque estos equipos seguirán funcionando para llamadas y mensajes de texto, la falta de actualizaciones los deja fuera de las exigencias actuales de WhatsApp, especialmente en materia de seguridad.

¿Qué deben hacer los usuarios afectados?

Meta informó que los usuarios cuyos dispositivos dejarán de ser compatibles recibirán notificaciones dentro de la aplicación, alertándolos antes de la suspensión definitiva del servicio.

La empresa recomienda: