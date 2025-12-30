WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos Android y iPhone desde enero de 2026

WhatsApp iniciará el año 2026 con cambios importantes en su política de compatibilidad, lo que provocará que la aplicación deje de funcionar en varios modelos de teléfonos con sistemas operativos antiguos, informó la plataforma propiedad de Meta.
¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares?
Según explicó la compañía, WhatsApp realiza evaluaciones periódicas para identificar equipos con tecnología obsoleta, especialmente aquellos que:
- Ya no reciben actualizaciones del sistema operativo.
- Carecen de parches de seguridad.
- No pueden ejecutar versiones recientes de la aplicación.
Estos factores representan riesgos tanto para la seguridad de los usuarios como para el funcionamiento adecuado de la app.
Requisito mínimo desde enero de 2026
A partir de enero de 2026, WhatsApp solo será compatible con dispositivos que tengan Android 5.0 o versiones superiores.
Los teléfonos que no cumplan con este requisito experimentarán una desconexión progresiva:
- Dejarán de recibir nuevas funciones.
- Posteriormente, el servicio será bloqueado por completo.
Lista de teléfonos que dejarán de ser compatibles con WhatsApp
Entre los modelos afectados se encuentran dispositivos de marcas ampliamente utilizadas:
Samsung
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy S5
- Galaxy Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy J2
LG
- Optimus L3
- Optimus L5
- Optimus L7
- Optimus F5
- Optimus L3 II Dual
- Optimus L5 II
Motorola
- Moto G (primera generación)
- Moto E (primera generación)
Sony
- Xperia Z2
- Xperia Z3
Huawei
- Ascend Mate
- Ascend G740
- Ascend D2
HTC
-
Modelos antiguos sin posibilidad de actualización de sistema operativo.
Aunque estos equipos seguirán funcionando para llamadas y mensajes de texto, la falta de actualizaciones los deja fuera de las exigencias actuales de WhatsApp, especialmente en materia de seguridad.
¿Qué deben hacer los usuarios afectados?
Meta informó que los usuarios cuyos dispositivos dejarán de ser compatibles recibirán notificaciones dentro de la aplicación, alertándolos antes de la suspensión definitiva del servicio.
La empresa recomienda:
- Respaldar los chats en la nube.
- Verificar si el equipo permite actualizar el sistema operativo.
- Migrar a un dispositivo más reciente para evitar la pérdida de información y continuar usando WhatsApp con normalidad.