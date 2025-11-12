CIHAC-AIP abre Convocatoria para el Programa de Semilleros de Investigación 2026.

El Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC-AIP) abrió su convocatoria para el Programa de Semilleros de Investigación 2026.

Este programa busca fortalecer la capacidad investigativa de estudiantes universitarios y recién egresados, mediante su participación en un programa intensivo de formación y práctica en investigación con el CIHAC-AIP y otorgando un estímulo económico.

Este año, el programa será dictado por la historiadora Marixa Lasso y está dirigido a estudiosos de historia, historia y geografía o historia y filosofía. Los participantes deben ser estudiantes de licenciatura que estén cursando su segundo año en adelante o recién egresados que se encuentren dentro de un periodo inferior a un año tras la obtención de su título universitario.

Los interesados en participar deben enviar un correo a [email protected] hasta el 5 de diciembre, comunicando sus datos generales e intención de participar en el programa. Posteriormente, el interesado recibirá un correo de confirmación del CIHAC en que se le indicará una fecha y lugar para participar en un examen presencial preliminar en el cual se medirán sus capacidades analíticas y de redacción.

Una vez llevado a cabo el examen, un grupo de los aplicantes será seleccionado para la siguiente fase e informado por correo durante el transcurso del mes de diciembre.

Si el seleccionado es un estudiante, deberá remitir al correo [email protected] la siguiente documentación:

Copia de los créditos universitarios más recientes;

Certificación o nota oficial que acredite su calidad como estudiante activo en un centro universitario, que incluya la carrera y año que cursa;

Copia de cédula o carné de residente permanente; y

Dos cartas de recomendación académica

Si el seleccionado es un recién egresado deberá aportar:

Copia del título de licenciatura y de los créditos universitarios;

Copia de cédula o carné de residente permanente;

Dos cartas de recomendación académica.

Luego de revisar las postulaciones completas, el CIHAC-AIP elegirá hasta seis beneficiarios del programa y una confirmación de admisión será enviada por correo. Las actividades del semillero darán inicio el día 30 de enero de 2026 y culminarán el 30 de abril del mismo año.