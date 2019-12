SHOWBIZ • 10 Dic 2019 - 06:35 AM

Como cada año, el anuncio de las nominaciones a los Globos de Oro que se entregarán el próximo mes de enero han dejado sensaciones encontradas. La ausencia de mujeres en la categoría de Mejor Dirección, por ejemplo, ha provocado una indignación generalizada -Charlize Theron ha calificado de ridículo y frustrante ese desaire de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a las cineastas femeninas de la industria- y muchos de los artistas que partían como grandes favoritos también han sido ignorados, como ha resultado ser el caso de Zendaya o Lupita Nyong, que no han recibido ninguna mención por sus respectivos trabajos en la serie 'Euphoria' y la película 'Us'.

Para sorpresa de casi todo el mundo, la directora Ava DuVernay -responsable de la serie 'When they see us' basada en el caso de los Cinco de Central Park- también ha acabado formando parte de esa última categoría, pero ella ha reaccionado con mucha calma ante esta pequeña decepción después de que se diera por sentado que partiría como candidata de cara a la próxima entrega de premios gracias a su trabajo narrando la historia de cinco jóvenes que fueron acusados y condenados injustamente por la violación de una mujer en el Central Park de Nueva York en 1989.

"Gracias a todos. Lo ha sido", ha asegurado Ava a través de Twitter en respuesta al comentario de un fan que le preguntaba si había pasado una buena mañana a pesar de haberse quedado sin la posibilidad de optar a uno de los galardones. "Este tipo de cosas son la guinda del pastel, pero el helado sigue estando bueno con o sin ellas. Y este ha sido un postre particularmente delicioso", ha añadido.