Al igual que le ocurre a su personaje de Rey en la última trilogía de la saga 'Star Wars', la actriz Daisy Ridley no ha dejado de evolucionar y crecer a todos los niveles desde que fichara por la mítica franquicia en el año 2015, hasta el punto de que la intérprete británica asegura ahora que se ha convertido en una persona mucho más "segura" de sí misma y que cuenta con un bagaje personal mucho más profundo que le ayudará a afrontar los próximos retos que le marque la vida.

"Creo que Rey se ha convertido en una persona más segura de sí misma, probablemente lo mismo que me ha pasado a mí. Buena parte de su viaje en esta historia tiene como objetivo encontrar el sitio al que pertenece, en el que se siente cómoda, y pienso que en esta película finalmente lo descubre", explicó la artista de 27 años a su paso, ayer miércoles, por la alfombra roja de la presentación de 'El ascenso de Skywalker', el último filme de la actual trilogía, en Londres.

Al margen de la presión a la que siempre se ha visto sometida por los siempre exigentes fans del universo 'Star Wars', cuyas últimas entregas han polarizado -como ya ocurrió con las precuelas de la década pasada- a los seguidores más acérrimos de la saga creada por George Lucas, lo cierto es que Daisy se siente plenamente "satisfecha" por el trabajo realizado en estos últimos años.

"Creo que ya me sentí satisfecha antes de ver la película, porque creo que nos hemos implicado al máximo tanto en lo emocional como en lo físico. Y en mi caso, me he visto rodeada en todo momento de un equipo maravilloso que me ha hecho sentir siempre segura. Tras ver la película otra vez me he quedado con la misma sensación", señaló en la premiere londinense de anoche.