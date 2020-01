SHOWBIZ • 6 Ene 2020 - 08:14 AM

Este año el tiempo se les echó encima a Jay Z o Beyoncé mientras se preparaban para asistir a la gala de los Globos de Oro y, aunque la actriz acudía como nominada a Mejor Canción Original por su contribución a la banda sonora de 'El Rey León', la pareja acabó presentándose una hora tarde en el hotel Beverly Hilton. Eso sí, antes de salir de casa les dio tiempo a realizar su propio reportaje fotográfico para posar frente a una impresionante puesta de sol y compartir esas imágenes en las redes sociales.

Finalmente su llegada al evento coincidió con el discurso que Kate McKinnon dio antes de entregar a la presentadora Ellen DeGeneres el galardón Carol Burnett como reconocimiento a su carrera televisiva. El matrimonio tuvo que esperar pacientemente en el fondo de la sala a que concluyera la intervención antes de ser escoltados hasta su mesa, que para más inri compartían con la homenajeada y su esposa Portia Di Rossi.

No está claro si la ceremonia de premios aplica la misma normativa que ciertas salas de cine, a las que no se puede acceder con bebidas o comida del exterior, pero lo que está claro es que el servicio de bar de la cita no estaba a la altura del exigente paladar de las dos estrellas de la música porque el guardia de seguridad que les acompañó a sus asientos fue visto llevando discretamente dos botellas de champán de la marca del rapero, Ace Of Spades.

A lo largo de la ceremonia, las cámaras enfocaron en varias ocasiones a Beyoncé y en la cubitera que tenía enfrente se podían ver esas botellas junto a las de Moët & Chandon, patrocinador oficial del evento.