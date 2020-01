SHOWBIZ • 7 Ene 2020 - 01:47 PM

En los últimos años Frankie Muniz, el antiguo protagonista de la aclamada serie 'Malcom in the Middle', ha permanecido retirado casi por completo de la escena interpretativa, de ahí que en la actualidad no se prodigue demasiado por eventos como la última gala de los Globos de Oro.

Pese a que él cuenta con dos nominaciones a esos galardones por su trabajo como un adolescente superdotado con una familia muy peculiar y en constantes apuros económicos, este domingo vio la entrega de premios por televisión junto a otros 18 millones de personas.

La principal diferencia entre el intérprete de 34 años y otras celebridades que han dejado atrás su época de mayor popularidad es que él se toma con sentido del humor el hecho de que ya no sea considerado una de las estrellas más rentables de la industria cinematográfica, como sucedió en la primera etapa del 2000.

"En 2002, estaba nominado a un Globo de Oro. En 2020, estoy aquí sentado, mirándome la calva incipiente en el espejo", escribió en su cuenta de Twitter para reírse a un mismo tiempo tanto del hecho de que ya no se codee con la élite de Hollywood como de los estragos que el paso del tiempo ha causado en su antiguo aspecto juvenil.