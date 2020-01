SHOWBIZ • 14 Ene 2020 - 09:47 AM

El ascenso imparable que ha experimentado la carrera de la joven actriz Florence Pugh en los últimos tres años ha culminado con una candidatura al Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la nueva versión de 'Mujercitas' dirigida por Greta Gerwig.

Por el momento, ella aún no ha asimilado la noticia, en gran parte porque no madrugó para ver en directo el anuncio de las nominaciones este lunes, pero tiene muy claro que gane o no nunca se cansará de escuchar su nombre asociado a los prestigiosos galardones cuando se refieran a ella en el ámbito profesional de ahora en adelante.

Publicidad

Lo que más le aterra en la actualidad es enfrentarse a la habitual gira de promoción, que incluye un sinfín de entrevistas y apariciones públicas antes de la gala que se celebrará el próximo 10 de febrero. A la hora de lidiar con esos nuevos niveles de exposición mediática, ella ha optado por pedirle ayuda a su amiga Scarlett Johansson, con quien ha coincidido en la próxima película de Marvel centrada en el personaje de la Viuda Negra y que también opta a dos estatuillas doradas este año en las categorías de protagonista y secundaria por sus interpretaciones en 'Historia de un matrimonio' y 'Jojo Rabbit' respectivamente.

"Va a ser una locura. Ya le he enviado un mensaje de texto preguntándole si es consciente de que va a tener que apoyarme y guiarme en cada paso del camino", ha desvelado Florence en declaraciones al portal ET Online.

En su caso, la actriz se enteró de su nominación cuando su teléfono móvil -que su mánager le había pedido por favor que no silenciara durante la noche- comenzó a recibir un aluvión de mensajes a las cinco y media de la madrugada de la zona horaria en que se encontraba.

"Estuve gritando como una loca dos minutos seguidos", ha confesado acerca de su reacción inicial.