SHOWBIZ • 31 Ene 2020 - 01:19 PM

Los dos actores -con permiso de Javier Bardem- más internacionales del cine español, Penélope Cruz y Antonio Banderas, empezarán a rodar muy pronto la primera película que contará con ambos para los papeles protagonistas, una cinta que, curiosamente, no será dirigida por el cineasta que tanto ha recurrido a ellos -por separado, eso sí- para forjar su dilatada filmografía: el realizador manchego Pedro Almodóvar.

Como ha revelado este viernes el portal web de Radio Televisión Española, la oscarizada intérprete y el flamante ganador del premio al mejor actor principal en la pasada ceremonia de los Goya, un galardón ligado a su aclamado trabajo en 'Dolor y Gloria', del citado Almodóvar, unirán fuerzas para la comedia 'Competencia oficial', dirigida por los argentinos Gaston Duprat y Mariano Cohn.

Publicidad

Según se desprende de la información publicada por el mismo medio, la película abordará la escasa compatibilidad de caracteres entre un actor (Banderas) y su directora (Cruz) que han sido obligados por la productora a trabajar juntos a pesar de sus profundas diferencias. El también argentino Óscar Martínez completa el trío de protagonistas.

Esta será la primera vez que Antonio Banderas y Penélope Cruz comparten plano tras su breve intervención en 'Los amantes pasajeros', también de Pedro Almodóvar. En lo que a sus apariciones públicas se refiere, sin embargo, los dos amigos han coincidido en diversas ocasiones y, entre ellas, la más destacada fue sin duda la relativa a la gala de los Óscar del año 2000, cuando entregaron al -una vez más- mencionado Almodóvar la estatuilla a la mejor película de habla no inglesa por 'Todo sobre mi madre'. El entusiasta grito que lanzó la de Alcobendas desde el escenario para anunciar el nombre de su mentor constituye desde entonces uno de los momentos gloriosos del cine patrio.

Hay que recordar que, este mismo lunes, el propio Antonio Banderas se disculpaba abiertamente con Penélope Cruz por no haberla mencionado en su discurso de aceptación del Goya, al tiempo que dejaba entrever de alguna manera la noticia que les ocupa en el día de hoy. "Bueno, no he nombrado a Penélope, que es como mi colega, que somos amigos, que vamos a trabajar juntos, que ha sido fundamental también", manifestaba el intérprete a los reporteros una vez finalizada la ceremonia.