AFP • 2 Feb 2020 - 04:46 PM

El actor Joaquim Phoenix, protagonista de "Jocker", fue uno de focos de atención en la alfombra roja del Royal Albert Hall donde se entregan los premios Bafta del cine británico, muy criticados este año por su falta de diversidad en las nominaciones.

Phoenix llegó con un esmoquin y gafas de sol y luego de él se sucedieron las llegadas de Hugh Grant, Al Pacino, Scarlett Johansson y el Príncipe Guillermo, presidente honorario de la institución.

"Joker", con once nominaciones, cuenta la transformación del cómico fracasado Arthur Fleck en un personaje malvado que se convertirá en el enemigo jurado de Batman.

Con diez nominaciones cada una le siguen "The Irishman", un thriller político-mafioso de Martin Scorsese, producido por Netflix, y "Once Upon a Time ... in Hollywood", la última película de Quentin Tarantino, una oda a Hollywood en la década de 1960.

Los Bafta han mostrado su preocupación por la crisis climática al renunciar a entregar bolsas de pequeños obsequios y desplegar una alfombra roja con materiales reciclados.

La ceremonia trata de acercarse a la "neutralidad de carbono" e incluso pidió a los invitados que opten por atuendos ya usados o, en su defecto, por prendas de diseño ecológicamente responsables.

Pero este año la selección de nominados, a cargo de los aproximadamente 6.500 miembros del Bafta, en particular los profesionales de la industria cinematográfica, fue muy criticada por su falta de diversidad.

Poco antes de la ceremonia, la presidenta de Bafta Pippa Harris lamentó la ausencia de nominaciones de mujeres en la categoría de mejor director, y juzgó "exasperante" que ningún actor negro haya sido nombrado dentro de las categorías principales.