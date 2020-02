"Joker" conquista el Bafta a mejor música original

EFE • 3 Feb 2020 - 08:53 AM

La película "Joker" ha conquistado este domingo el Bafta a mejor música original en la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

La banda sonora, compuesta por Hildur Guonadottir, ya se llevó el Globo de Oro y ahora suma un argumento más en la carrera por los Oscar.

Guonadottir se ha impuesto en esta categoría a Thomas Newman, nominado por "1917"; Michael Giacchino, por "Jojo Rabbit"; Alexander Desplat, por "Little Women", y John Williams, por "Star Wars: The Rise of Skywalker".