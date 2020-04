SHOWBIZ • 15 Abr 2020 - 08:40 AM

La actriz Ana de Armas ha dejado francamente impresionados a sus seguidores con la última colección de 'selfies' que ha compartido en su cuenta de Instagram, y no tanto porque en estas instantáneas la intérprete cubana, de 31 años, haya vuelto a optar por el rubio para iluminar su cabellera o luzca una serie de favorecedores estilismos.

De hecho, lo que ha generado varias preguntas en la sección de comentarios de la publicación es el hecho de que, en una imagen concreta, la artista aparece con la ropa sucia y el pelo algo alborotado: una estampa poco habitual en ella y que sin duda contrasta con el resto de sus impecables fotografías.

Como ha explicado ella misma en la publicación, en esos momentos se encontraba caracterizada como Carolina Larriera y en medio del rodaje de su nueva película para el gigante Netflix, 'Sergio', la cual llegará a la plataforma este viernes, 17 de abril. La cinta aborda la dura experiencia que vivieron tanto el enviado especial de la ONU Sergio Vieira de Mello, al que encarna el actor Wagner Moura, como su esposa, a la que da vida la artista, al verse atrapados en una peligrosa situación durante la guerra de Irak, en el año 2003.

"Mi nueva película 'Sergio', llega este viernes, 17 de abril, a Netflix. Trabajar en este filme ha sido una experiencia maravillosa y me ha encantado interpretar a Carolina Larriera, una mujer muy interesante, inteligente y fuerte. Aquí os dejo algunos recuerdos de esos tiempos", ha escrito la ahora pareja de Ben Affleck en la descripción del álbum. Tras averiguar los entresijos de la fascinante historia que narrará la película, sus fans se habrán quedado mucho más tranquilos sobre el 'look' tan particular que exhibe en dicha imagen.