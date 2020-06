SHOWBIZ • 30 Jun 2020 - 07:49 AM

Cada director de cine ha desarrollado sus propias manías a lo largo de su carrera; Quentin Tarantino, por ejemplo, no tolera el uso de teléfonos móviles en sus set de rodaje, y castiga con multas importantes a quienes se atreven a saltarse esta norma.

Christopher Nolan también comparte su opinión de que este tipo de dispositivos constituyen una distracción en toda regla que nadie puede permitirse cuando se trabaja contrarreloj, pero en su caso, va un paso más allá en su empeño por asegurarse de que todos los miembros del equipo y del reparto se mantengan alerta.

Publicidad

"Chris no permite que haya sillas", ha desvelado Anne Hathaway durante una conversación que ha mantenido con su amigo Hugh Jackman para la serie 'Actors on Actors' del portal Variety.

"He trabajado con él en dos ocasiones y te puedo decir que no permite que haya sillas. Su razonamiento es que, si hay sillas, la gente se sentará, y si están sentados, significa que no están trabajando", ha explicado la intérprete.

Aunque esta medida pueda parecer algo extrema, en experiencia de Anne ha demostrado de sobra su eficacia y ella está encantada de acatarla.

"A ver, dirige unas películas increíbles en términos de envergadura y ambición, y de destreza técnica y emoción. Siempre consigue acabar antes de tiempo y sin sobrepasar el presupuesto, así que creo que ha descubierto algo interesante con el tema de las sillas", ha opinado ella.