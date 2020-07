Oprah, Lionsgate ayudan a llevar Proyecto 1619 a la pantalla

AP - The Associated Press • 9 Jul 2020 - 08:38 AM

Oprah Winfrey y Lionsgate se asociaron con la periodista ganadora del premio Pulitzer Nikole Hannah-Jones para llevar al cine y la televisión un proyecto reciente del New York Times que examina el legado de la esclavitud.

Lionsgate dijo el miércoles que trabajará con la arquitecta de “El Proyecto 1619” Hannah-Jones para desarrollar una historia multimedia de la esclavitud y sus efectos en Estados Unidos para una audiencia mundial.

“El Proyecto 1619” debutó en agosto de 2019 en una edición de la revista del New York Times para conmemorar los 400 años de la llegada de los primeros africanos esclavizados a continente americano. El proyecto de amplio rango examinaba cómo el impacto de la esclavitud moldeó y continúa permeando todos los aspectos de la sociedad estadounidense. También se hizo como un popular podcast.

“Nos tomamos muy en serio la tarea de encontrar socios en la TV y el cine que respetaran y honraran el trabajo y la misión de ‘El Proyecto 1619’, que entendieran nuestra visión y profunda obligación moral de hacerle justicia a estas historias”, dijo Hannah-Jones en un comunicado.

Hannah-Jones será la directora creativa y productora de películas, series de TV, documentales y otras producciones en desarrollo inspiradas en el reportaje. Winfrey también fungirá como productora.

“Desde el primer momento que leí ‘El Proyecto 1619’ y me sumergí en la obra transformadora de Nikole Hannah-Jones, quedé conmovida, agudizada y fortalecida por su análisis histórico empoderador”, dijo Winfrey.

“El Proyecto 1619” también es adaptado a una serie de libros.