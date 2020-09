EFE • 12 Sep 2020 - 09:22 AM

La historia del encuentro en 1964 entre Malcolm X, Muhammad Ali, Sam Cooke y Jim Brown, "One Night in Miami..." y "Ammonite", interpretada por Kate Winslet y Saoirse Ronan, protagonizaron la noche de estrenos de la segunda jornada del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

El tercer gran estreno del programa de Galas de TIFF este viernes ha sido "Nomadland", interpretado por la actriz Frances MacDormand y en el que la directora china Chloé Zao ("Songs My Brothers Taught Me", 2015) explora la vida nómada de una mujer en el mundo rural de Estados Unidos.

"One Night in Miami..." era uno de los filmes más esperados de la 45 edición de TIFF que se inició el jueves. En parte porque es el debut como directora de la actriz Regina King, ganadora del Óscar como actriz secundaria por su interpretación en "If Beale Street Could Talk" (2018).

Y en parte porque en un año dominado por las reivindicaciones del movimiento Black Lives Matter, el filme reúne a cuatro de los grandes iconos de la comunidad afroamericana: el boxeador Cassius Clay (que luego adoptaría el nombre de Muhammad Ali), el líder social Malcom X, el cantante Sam Cooke y Jim Brown, un jugador de fútbol americano.

El filme está basado en la obra de teatro del mismo título en la que su autor, Kemp Power, imagina lo sucedido el 25 de febrero de 1964 cuando esos cuatro hombres se reunieron en Miami tras el combate que convirtió a Clay en el campeón del mundo tras derrotar a Sonny Liston.

Con las actuaciones de Eli Goree (Clay), Kingsley Ben-Adir (Malcom X), Leslie Odom (Cooke) y Aldis Hodge (Brown), King arma un relato convincente que plantea cuestiones trascendentales entonces (cómo pueden las personas famosas de la comunidad negra servir a la población) y hoy.

Mientras "Ammonite", del director Francis Lee, ("God’s Own Country", 2017), explora la relación amorosa entre una paleontóloga y una mujer casada en la Inglaterra del siglo XIX con las interpretaciones de Kate Winslet y Saoirse Ronan.

TIFF, uno de los festivales de cine más importantes del mundo, ha planteado para su 45 edición una versión reducida debido a la pandemia de COVID-19 en la que proyectará del 10 al 19 de septiembre 50 largometrajes cuando normalmente el festival de Toronto programa más de 300 películas de todo el mundo.