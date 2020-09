SHOWBIZ • 29 Sep 2020 - 07:20 AM

La cantante Billie Eilish ha confirmado finalmente, tras varios cambios de planes ligados a la evolución de la crisis sanitaria y al impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en la vida pública, que su esperado documental 'Billie Eilish: The World's A Little Blurry' llegará a los cines en febrero del año que viene, en un estreno paralelo al que se producirá en la plataforma de streaming Apple TV+.

El largometraje ahondará en los comienzos de la, por lo general, hermética estrella de 18 años, el salto directo a la fama que le proporcionó su exitoso sencillo 'bad guy' y, por supuesto, su particular y original visión del mundo que le rodea, tanto en lo que a las nuevas tendencias sociales se refiere como al estado de la política de su país.

Sin embargo, aquellos que hayan previsto una pieza muy reveladora sobre la trayectoria amorosa de la intérprete o sus actitudes más íntimas con respecto al sexo se llevarán una buena decepción, ya que Billie no pretende abrir tanto su corazón o tocar asuntos pertenecientes a su esfera más privada.

"La verdad es que no he llegado a ver nada del montaje final. Estoy aterrada y muy nerviosa por el resultado. Llevan grabándome desde julio de 2018. ¿Quién tiene tanto material audiovisual de uno mismo sin que haya tenido ocasión de verlo? Estoy asustada, no lo voy a negar", reconocía la propia intérprete en su última entrevista, dejando así entrever que no había puesto demasiadas líneas rojas al contenido de la pieza.