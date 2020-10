SHOWBIZ • 1 Oct 2020 - 12:07 PM

Parece que Millie Bobby Brown ha tomado buena nota de los buenos resultados que le ha dado a su compañera de Netflix Anne Winters ('Por trece razones') proclamar a los cuatro vientos que le encantaría protagonizar el proyecto que Madonna prepara sobre su vida.

En vista de que esta última ya ha conseguido que la reina del pop se ponga en contacto con ella, la protagonista de 'Stranger things' ha decidido dejar caer como quien no quiere la cosa que estaría interesada en sumarse a la moda de los biopics de cantantes, que tan bien han funcionado en taquilla, con uno de Amy Winehouse.

"No diría que es una figura histórica, pero me encantaría interpretar a Amy Winehouse", ha confesado durante la promoción de la película 'Enola Holmes' que acaba de estrenar en el servicio de streaming. "Personalmente, creo que es un icono de la música R&B y del blues, y de la cultura musical en general. Adoro su música y me impactó mucho toda su historia, así que me gustaría meterme en su piel".

Lo que no ha aclarado es si está al corriente de los planes para rodar una película sobre la malograda cantante británica, que en un principio estaba previsto que se estrenara el año que viene. La mala noticia es que el padre de Amy estaba decidido hasta hace poco a encontrar una actriz poco conocida que le ayudara a mostrar cómo era realmente su hija, para rectificar las mentiras que, en su opinión, difundía el documental de Asif Kapadia de 2015.