A lo largo de su carrera, Glenn Close ha estado nominada hasta siete veces a los premios de la Academia de Cine, la última de ellas en 2019 por 'La buena esposa', y en cada una de esas ocasiones fue otra intérprete la que se llevó a casa la codiciada estatuilla dorada.

La veterana estrella sabe muy bien que a veces se producen sorpresas de última hora en la noche más importante de Hollywood, como la que ella misma se llevó en 1999 cuando una jovencísima Gwyneth Paltrow se impuso en la categoría de Mejor Actriz por 'Shakespeare, enamorado'. En realidad, en aquella edición Glenn ni siquiera estaba nominada, pero le pareció muy injusto que no se reconociera el trabajo de Fernanda Montenegro en el filme 'Central Station'.

"Creo sinceramente que ser nominado por tus compañeros es la mejor sensación que hay. Y en el fondo, nunca he comprendido cómo se pueden comparar y medir las interpretaciones. Recuerdo aquel año en que Gwyneth Paltrow ganó, en lugar de aquella actriz increíble que aparecía en 'Central Station'. Me pareció que no tenía sentido", ha señalado en una entrevista al programa 'Popcorn' de ABC News.

"Creo que al final, quien gana o no tiene mucho que ver con cómo han ido las cosas, ya me entiendes. Si ha tenido el empuje necesario o lo que sea, si se ha invertido el dinero suficiente en publicidad para poner la película a la vista de todo el mundo. Hay que tomárselo con filosofía, incluso cuando te molesta", ha añadido.

En su caso, Glenn espera sinceramente que 2021 no sea el año en que finalmente reciba un Óscar, porque la actual pandemia del coronavirus le impediría celebrarlo como le gustaría.

"Sería una pena, porque no podría celebrarlo con todo el mundo en la misma habitación. Sería toda una ironía, pero así es la vida", ha bromeado.