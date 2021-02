SHOWBIZ • 12 Feb 2021 - 08:21 AM

La oscarizada Kate Winslet ha reflexionado en su última entrevista sobre los nervios y otras dificultades que, especialmente para las mujeres, se desprenden del rodaje de escenas que recreen actos de índole sexual. Para ejemplificar su visión de la situación, la intérprete británica ha revelado que, durante el rodaje de su aclamada serie 'Mare of Easttown', de HBO, no dudó en meterse en el maletero de un coche para estar así más cerca de su compañera Angourie Rice, quien da vida a su hija en la ficción, a fin de reconfortarla y respaldarla durante una exigente secuencia para la que no se había asignado un 'coordinador de intimidad'.

"Como no tenían que quitarse la ropa en esa escena, no se consideró necesario traer un coordinador de intimidad. Y yo tenía la sensación de que ella estaba muy nerviosa. Así que le dije que me quedaría con ella, que no me separaría de su lado. Me dio las gracias y acto seguido me metí en el coche, acabé en el maletero. Sabía que le iba a hacer sentir mejor si me quedaba cerca, si en cualquier momento podía decir: 'Tenemos que cortar, ¿estáis todos bien?'", ha señalado a su paso por el podcast 'How I Found My Voice'.

La estrella de Hollywood también ha abogado en su conversación por una mayor relación comunicativa entre directores y actores de cara a las citadas secuencias. Durante el rodaje de 'Ammonite', una cinta en la que su personaje compartía cama con el interpretado por Saoirse Ronan, tampoco se contrató a un coordinador de intimidad para que gestionara posibles reparos o tensiones, aunque en este caso no hizo demasiada falta dada la complicidad existente entre ambas artistas.

"En ocasiones, a los directores les incomoda hablar con sus actores en esas escenas de intimidad, incluso si solo implican besarse... Fue curioso que en 'Ammonite' tampoco tuviéramos coordinadores de intimidad, aunque creo que eso se debe a que en 2019 su presencia no era tan generalizada. Poco a poco iban apareciendo más y más, pero en ese momento todavía no era un requerimiento legal", ha expresado en la misma conversación.