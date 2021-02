SHOWBIZ • 23 Feb 2021 - 07:48 AM

Los biopics sobre estrellas de la música se han convertido en el nuevo filón de la industria cinematográfica tras el éxito de 'Bohemian Rhapsody' o 'Rocketman', que narraban el ascenso a la fama de Freddie Mercury y de Elton John respectivamente. El próximo cantante en permitir que su vida sea llevada a la gran pantalla será Robbie Williams, en el marco de una película titulada 'Better Man'.

La trama se centrará en explorar las experiencias que le han convertido en el artista que es a día de hoy, según señala el portal Deadline, sin obviar los problemas de adicción que arrastró durante años. El encargado de dirigir el filme será Michael Gracey, responsable del musical 'The Greatest Showman', y a diferencia del próximo biopic sobre David Bowie, que no ha conseguido los derechos para utilizar las canciones del fallecido músico por deseo expreso de su familia, el de Robbie sí incluirá sus temas más famosos, como la balada romántica 'Angels'.

"Quiero hacerlo de una forma realmente original", ha desvelado el cineasta al mencionado medio. "Recuerdo ir al cine cuando era niño y había películas que me dejaban boquiabierto y me hacían pensar mientras estaba sentado en la sala: 'Nunca antes he visto nada como esto'. Quiero que el público tenga esa misma sensación. Es muy importante que, cuando vean la historia, piensen justo eso. Todo lo que puedo decir es que el enfoque es alto secreto, pero el objetivo es generar esa sensación que acabo de describir".

Al igual que se hizo para el rodaje de 'Rocketman' con los grandes éxitos de Elton, los sencillos de Robbie volverán a grabarse usando la voz del actor protagonista que se encargue de darle vida en la ficción, cuya identidad aún no ha trascendido.