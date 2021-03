Arrancan los Globos de Oro de la pandemia desde Los Ángeles y Nueva York

EFE • 28 Feb 2021 - 08:56 PM

La 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, arrancó esta noche con dos maestros de ceremonia desde dos ciudades diferentes: Amy Poehler desde Los Ángeles y Tina Fey desde Nueva York.

Desde dos escenarios muy parecidos y con la pantalla dividida entre las sedes de la costa este y oeste de EE.UU., las dos comediantes dieron la bienvenida a un puñado de asistentes en persona y centenas de invitados presentes por videollamada.

Publicidad

La gala, que anualmente da el pistoletazo de salida la temporada de premios en Hollywood, no lucirá esta vez el aspecto desenfadado (al menos en comparación con los Óscar) del que suelen presumir todos los años y los nominados estarán esta vez en sus casas para evitar contagios de coronavirus.

Como ya pasó en los Emmy y los Latin Grammy, ni ha habido alfombra roja anterior y tampoco se celebrará ninguna fiesta tras la ceremonia.

A falta de estrellas, lo que sí tendrán estos Globos de Oro es una ración extra de polémica, ya que un reportaje de Los Angeles Times publicado la pasada semana recuperó las acusaciones que durante años se han lanzado contra la HFPA por sus muy dudosas prácticas y por posible tráfico de influencias a la hora de elegir a sus ganadores.

Además, decenas de nombres han firmado una carta en la que piden a la HFPA que incremente la diversidad en sus pequeñas filas, un grupo de 87 periodistas que no admite a más miembros y entre los que no hay ninguna persona negra.

LOS FAVORITOS Y LOS ASPIRANTES LATINOS

Dos películas de Netflix, "Mank" (seis candidaturas) y "The Trial of the Chicago 7" (cinco menciones), lideran las nominaciones en cine para los Globos de Oro.

Por detrás se sitúan, con cuatro candidaturas por cabeza, "Promising Young Woman", "The Father" y "Nomadland", que es la gran favorita para esta extraña temporada de premios en Hollywood.

Netflix también dominó los apartados de televisión, donde "The Crown" (seis candidaturas) "Schitt's Creek" (cinco nominaciones) y "Ozark" (cuatro menciones) figuran como las series con más opciones de estatuilla.

En cuanto a las aspirantes latinas, la cinta guatemalteca "La llorona", de Jayro Bustamante, se enfrentará por el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera a "Druk" (Dinamarca), "La vita davanti a sé" (Italia), "Minari" (EE.UU. pero con diálogos en coreano e inglés) y "Deux" (Francia).

Lin-Manuel Miranda es candidato al galardón al mejor actor de una película de comedia o musical por "Hamilton",

Y Anya-Taylor Joy optará a dos premios: el de mejor actriz de película de comedia o musical por "Emma", y el de mejor intérprete femenina de una serie limitada o película televisiva por "The Queen's Gambit".