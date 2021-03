Los Globos de Oro homenajean a Norman Lear, creador de "One Day at a Time"

EFE • 28 Feb 2021 - 10:10 PM

Los Globos de Oro reconocieron al guionista Norman Lear con el premio honorífico Carol Burnett, como homenaje a su exitosa carrera en la televisión, en la 78 edición de estos galardones.

"Nunca he vivido solo y nunca me he reído solo", destacó el aclamado productor durante un discurso desde su casa en el que agradeció a decenas de invitados, por nombre y apellido, años de colaboraciones y trabajos juntos.

La longeva carrera de Lear, que es considerado como uno de los productores y guionistas más importantes de la pequeña pantalla en EE.UU., incluye series como "All in the Family" (1971-1979), "Sanford and Son" (1972-1977), las dos versiones de "One Day at a Time" (1975-1984, 2017-2020), "The Jeffersons" (1975-1985) o "Good Times" (1974-1979).

Aunque es conocido sobre todo por su enorme impacto en la televisión y por su incansable activismo a lo largo de las décadas, Lear, de 98 años, también fue productor de cintas tan destacadas como "The Princess Bride" (1987) o "Fried Green Tomatoes" (1991).

Tal y como destacó la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), el guionista rompió estereotipos y barreras al incluir conversaciones y personajes que representaban a minorías culturales o problemas ignorados en la cultura popular.

Es la tercera vez que se concede este reconocimiento, que es una distinción similar al premio Cecil B. DeMille, que cada año se entrega en los Globos de Oro a una gran personalidad del cine.

La leyenda de la televisión Carol Burnett no sólo dio su nombre a este reconocimiento sino que se convirtió en la primera persona en recibirlo, un honor en el que le sucedió el año pasado Ellen DeGeneres.

Los Globos de Oro, que reconocen tanto categorías de televisión como de cine, es la ceremonia que tradicionalmente inicia cada año la temporada de premios en Hollywood.

Como el resto de galas, este año los Globos de Oro se han visto afectados por la pandemia y se retrasaron de comienzos de enero, cuando se suelen celebrar habitualmente, hasta este domingo con una ceremonia celebrada en Nueva York y Los Ángeles, aunque con la gran mayoría de nominados desde sus casas.