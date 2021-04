SHOWBIZ • 1 Abr 2021 - 11:52 AM

El sueño de muchos intérpretes es hacerse con un papel en la factoría Marvel o D.C. Comics que les garantice un trabajo regular durante años dando vida al mismo personaje en distintas películas, así que se cuidan de dejar claro en sus entrevistas que son unos grandes admiradores del género de superhéroes. Sin embargo, la actriz Millie Bobby Brown no ha tenido ningún reparo en reconocer que no le interesan ese tipo de producciones fantásticas y, de hecho, no ha visto ninguna de las que han dominado la taquilla en los últimos tiempos.

"No he visto ni una película de Marvel, nunca, y tampoco he visto las de DC. Es toda una sorpresa, lo sé", ha confesado en declaraciones a MTV News. "No es lo mío, pero estoy abierta a ello", se ha apresurado a añadir antes de que a su representante le diera un infarto por el desplante que le acababa de hacer a dos de los pesos pesados de la industria cinematográfica.

Publicidad

La cuestión no acaba ahí. La intérprete de 17 años debe ser una de las pocas adolescentes del planeta que no ha visto al menos una de las ocho entregas que componente la saga de Harry Potter. En su opinión, el hecho de que ella misma trabaje en proyectos como la serie de suspense y ciencia ficción 'Stranger things' o más recientemente en el filme 'Godzilla vs. Kong' ha conseguido que pierda el interés en las historias fantásticas.

"No es algo que me vuelva loca porque como ya estoy en ello... creo que es por eso. Ya me dedico a hacer esas cosas, así que en mi día a día quiero ver algo que sea real", ha confesado Millie, que es una gran admiradora de las comedias románticas.