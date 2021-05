Sharon Stone no podía permitirse ni comprar un vestido para los Óscar tras protagonizar "Instinto básico"

"No me pagaron por hacer 'Instinto básico'. Yo gané un poco de dinero, pero Michael se llevó 14 millones de dólares. No gané lo suficiente para comprarme mi propio vestido para ir a los Óscars al año siguiente. De repente era famosa, pero no tenía dinero", ha desvelado en el programa de la CBC 'Q With Tom Power'.



Aunque Sharon nunca ha querido revelar cuánto cobró exactamente, siempre se ha rumoreado que la cifra rondaba los 500.000 dólares. En cualquier caso, no era suficiente para contratar a un dispositivo de seguridad que la protegiera de la gente que de la noche a la mañana empezó a seguirla por la calle como si fuera un miembro de los Beatles.



En su primera visita al Festival de Cannes un mes después de que se estrenara la película, le robaron todas las pertenencias de su habitación de hotel y el personal tuvo que improvisar para sacarla del edificio.



"Los guardaespaldas hicieron subir a todo el personal de cocina y a todos los ayudantes de camarero y crearon un gran círculo rodeándonos en el que estábamos yo y dos de mis amigas, y luego intentaron sacarme por el vestíbulo. Había mucha gente, cientos de personas, tirando de nosotros hacia todos lados y enloqueciendo. Así que esta fue nuestra presentación: 'Hola, ahora eres famosa'. No tenía ni idea".

