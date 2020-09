View this post on Instagram

¡Encontramos la Base del éxito 🤩! Utiliza las nuevas Bases para Cocinar MAGGI para preparar increíbles platillos 👑. En esta ocasión el chef @chefjuanneblett nos muestra como utilizar la Base para Pollo en Salsa sabor a Queso para preparar estas Tostadas de Papa con Pollo😎😍 >Pollo en salsa de Queso: -1 Sobre de Base para Pollo con Salsa Sabor a Queso MAGGI. -De 1 a 2 lbs de pollo. -1 taza de leche. -2 cd de aceite. (Todos los pasos de describen en el sobre de cada base para cocinar MAGGI) . Tostada de Papá: -2 papas medianas muy bien lavadas. -Aceite para freír. #MAGGI #MAGGICentroamérica #BaseDelÉxito #BasesParaCocinar #Pollo #Tostadas #Papa #Comida #Receta #RecetaNueva #Panamá #ElSalvador #Nicaragua #CostaRica