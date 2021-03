15 Mar 2021 - 05:02 PM

Marzo llegó bien picante y lleno de sabores porque regresa una de las experiencias culinarias más esperadas del año, Wings Week Panamá.

Después de un año 2020 lleno de retos y enseñanzas para todos, las experiencias gastronómicas de los Panama Week regresan llenas de motivos y con ganas de seguir apoyando al sector, así como también de continuar motivando a los chefs de Panamá para que no dejen de innovar en sus cocinas, año tras año.

Publicidad

Este año de experiencias culinarias únicas inicia con el evento más picante y salsoso… con WINGS WEEK PANAMÁ, que por tercer año consecutivo llega a tu mesa de la mano de Visa Panamá para invitarte a que disfrutes increíbles sabores de alitas, a la vez que apoyas a la recuperación de los restaurantes de tu comunidad. ¡A su vez, podrás hacer tus pedidos a domicilio de tus wings favoritas a través de PedidosYa!

Agridulces, picantes, crujientes y sssalsosas ... yum!

Este exquisito evento se celebrará del 8 al 24 de marzo y los participantes ofrecerán un Menú Especial de 8 alitas con una receta auténtica de cada chef + una soda o bebida no alcohólica por un precio fijo de solo $10.00 (no incluye impuesto, ni propina). Algunos restaurantes del interior tienen otros precios. Además, varios de los participantes ofrecerán, también, el especial familiar de 25 alitas + 4 soda o bebida no alcohólica por un precio fijo de solo $25.00 (no incluye impuesto, ni propina).

Wings Week llega a tu casa, inclusive en el interior del país

Los especiales de cada restaurante estarán disponibles para consumir en los locales, para (Take Out), y por supuesto que de forma exclusiva en la plataforma de servicio a domicilio PedidosYa, patrocinador oficial de los Panama Week 2021. Gracias al crecimiento de la app de delivery a nivel nacional, este año también podrás pedir tus alitas favoritas a domicilio en Chiriquí y Panamá Oeste.

El público podrá votar por su especial favorito en el sitio week.pa en donde se registrarán sus votos para elegir al Wings Week Fan Favorite 2021.

También este año tendremos la dinámica del "Experto en Alitas", en la que el usuario que más órdenes haga del Wings Week a través del app de PedidosYa, ganará $300 en cupones para uso dentro de la plataforma. Con esto, el ganador podrá continuar disfrutando delicias de la oferta gastronómica panameña y apoyar a los emprendimientos locales.

Para hacer posible el WINGS WEEK, nos hemos aliado a los mejores, y es por eso que durante el evento los comensales podrán disfrutar las mejores alitas del mercado, gracias a Toledano.

Wings Week Panamá, es exclusivo para tarjetahabientes Visa Débito y Crédito, o bien, efectivo al momento de la entrega.

Restaurantes participantes

Por supuesto, para disfrutar de todos las opciones hay que tener el listado de los locales participantes, aquí están y arma tu agenda para visitarlos o hacer tus pedidos: Amano, Beat Burger, Beer & Cow, Blue Moon, Botánica, Bottle Alley, Burger Project, Casco Burger, Dainer 16, El Republicano, Grumpy Chicken by 5inco, Habibi’s, Hamburguesía, Joder Gastro Lab, Mika Bazar & Café, La Pulpería, La Tapa del Coco, Slabón, Manso Rack by T' Bierklooster, The Wallace, Pomodo, Urban Lounge, Wings Kitchen, Wingstop, Würst, Wings It.

En el interior de Panamá tienes estas opciones: El Container Food West (Chorrera), Mansa Presa (Chiriquí), Slabón (Chorrera y Chiriquí), Wings It (Chorrera)

Encuéntralos también en el App PedidosYA