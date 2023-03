Hacienda Mamecillo, entre los "Restaurantes en el Fin del Mundo"

Por Lau Chan ¡Arriba la cocina panameña! El restaurante ubicado en Boquete, Hacienda Mamecillo ha sido reconocido en el programa "Restaurants at the end of the world" transmitido por Nat Geo.

Así es, este martes se transmitió el primer capítulo de "Restaurants at the end of the world" llamado "Panama's Cloud Forest Kitchen" en dónde la presentadora y chef, Kristen Kish se inmersó en las altivas montañas boqueteñas para llegar a la Hacienda Mamecillo, una joya culinaria ubicada en la ciudad de Boquete, Chiriquí.

