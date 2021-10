Programa LEADS Mujer de INCAE ya tiene ganadoras

Gracias al apoyo a esta iniciativa de organizaciones líderes en sus sectores tales como Mastercard e INCAE, las emprendedoras tuvieron acceso a capacitaciones en temas como estrategia empresarial, finanzas, mercadeo y ventas, técnicas de persuasión e influencia y comunicación con impacto.

Programa LEADS Mujer de INCAE patrocinado por Mastercard anuncia a ganadoras de su tercera edición.

Adicionalmente, contaron con mentorías para generar un plan de aceleración de sus negocios. Por último, las finalistas tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos ante un panel de jueces con representantes de distintos sectores, para acceder a premios económicos que las ayudarán a impulsar su negocio. Para esta edición, los jueces encargados de evaluar los proyectos fueron: Pedro Beirute, gerente general de PROCOMER; Adriana Echandi, CEO de Morpho Travel Retail, del Grupo Britt; Marisol Soley, líder de desarrollo de productos de Consumo y Comerciales en Mastercard para la región de Centroamérica; José Miguel Zamora Barquero, Oficial de Inversiones de la firma de banca de inversión y capital de riesgo Invermaster; Carolina Vásquez, Ex Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica; David Price, Vice President of Omnichannel Initiatives & Environmental Responsibility en Pricesmart Inc y Luz Gómez, Directora del Latin America and the Caribbean Center for Inclusive Growth de Mastercard.

“En Mastercard estamos sumamente complacidos con los resultados de estos tres años de trabajo en conjunto con un centro educativo de la talla de INCAE. Hemos tenido la oportunidad de apoyar a más de 100 proyectos en industrias como alimentos, turismo, infraestructura, servicios y ambiente, entre otras. Nuestras participantes han reportado aumentos en sus ventas de hasta un 40% luego de ser parte de LEADS Mujer, generando empleo y creando un impacto en sus comunidades que sin duda se verá reflejado en el acceso a oportunidades que continúen fomentando el crecimiento económico de los mercados”, comentó Marisol Soley, Directora de Product Management para Mastercard.

“Por tercer año consecutivo somos testigos del talento y la capacidad de las mujeres emprendedoras en nuestra región y su capacidad de innovación en los modelos de negocio. Gracias al programa LEADS Mujer (Liderar, Emprender, Avanzar, Desarrollar, Sostener) diseñado e impartido por INCAE y patrocinado por Mastercard, las emprendedoras graduadas en las primeras dos ediciones han mejorado sus capacidades de diseño y operacionalización de la estrategia de negocio para acelerar el crecimiento a través de la internacionalización y la innovación en sus productos y servicios. Una muestra del impacto del programa son los 135 empleos nuevos creados por nuestras graduadas de las primeras dos ediciones. Así mismo, un 82% de ellas aumentó sus ventas y un 35% consiguió importantes reducciones en costos operativos. Potenciar a las mujeres emprendedoras y sus negocios es potenciar el bienestar de las familias e invertir en la sostenibilidad y el futuro de nuestras comunidades”, comentó la Dra. Camelia Ilie-Cardoza, Decana y Chair del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer de INCAE.

Para esta edición, se otorgaron premios de $7,500, $5000 y $2,500 USD para los primeros tres lugares.

Adicionalmente, las dos finalistas, María José Mena de Costa Rica, dueña de la empresa Pollen Keepers, dedicada a la fabricación y comercialización de miel de abeja gourmet y sus derivados y Nancy Martinez de Honduras, dueña de la empresa Ibagari Chocolates, dedicada al procesamiento de cacao de alta calidad y producción de chocolate gourmet, recibirán becas especiales de INCAE Business School.

El programa LEADS Mujer de INCAE, patrocinado por Mastercard, nació con el objetivo de apoyar a mujeres emprendedoras de la región comprometidas con realizar un cambio significativo no sólo en ellas mismas, sino también en sus equipos y empresas, para poder llevar a sus organizaciones los conceptos más actualizados de aceleración empresarial a la práctica, empoderando a las participantes a través de los pilares de LEADS: Lidera, Emprender, Avanzar, Desarrollar y Sostener. Gracias al apoyo de Mastercard e INCAE, aunado al compromiso de las emprendedoras, el programa ha logrado generar 137 nuevos puestos de trabajo, y ha creado y conectado a una red de empresarias en toda la región dispuestas a ser un agente de cambio en sus comunidades e industrias.