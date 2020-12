¿Turismo en familia después de varios meses en casa? Sí, la clave es la prevención

Marilyn Cejas • 15 Dic 2020 - 08:13 AM

Ser madre es algo maravilloso, criar a nuestros hijos, enseñarles valores, educarlos y llenarlos de amor, se convierte es nuestro principal objetivo. Durante esta época en la que nos enfrentamos a la pandemia del coronavirus, compartir ciertas cosas con nuestros pequeños ha tenido un gran cambio; sin embargo, nosotras como madres y padres nos hemos reinventado.

En la nota de hoy quisiera compartir con mis lectoras, nuestra experiencia al salir de casa de paseo con nuestra hija y mascota, después de 7 meses sin hacerlo, ya que aún cuando en Panamá se levantó la cuarentena absoluta hace algunos meses, no fue hasta hace poco que el sector turismo ha sido reactivado al público.

Publicidad

La verdad es que pensar en hospedarnos en algún lugar, requería de muchas medidas de precaución para preservar nuestra salud, no sólo el uso de mascarillas, alcohol y gel; sino que debíamos estar seguros que se tratara de un lugar donde cumplieran las medidas sanitarias recomendadas por el Minsa, así que cuando supimos que en efecto era así, decidimos vivir la experiencia.

Les hablo sobre el hotel W Panamá, ubicado en Calle 50, nos encantó el lugar, sus instalaciones le rinden honor a la cultura de Panamá, su historia, su identidad; así que comenzando por allí nos enamoró.

Publicidad

Por otro lado, mi niña de 3 años no aguantaba la emoción, pues fue su primera vez paseando con Alaska (nuestra husky siberiana) en otro lugar que no fuera nuestro hogar; y Alaska ni hablar, estaba súper contenta y algo que me gustó mucho y por eso no dudaré en recomendarles este hotel, es que el mismo es Pet Friendly y las mascotas reciben un trato VIP, le llevaron una cama bien cómoda, un envase para la comida y unas galletitas.

La comida es muy rica y saludable, para todos los gustos; las habitaciones bien limpias y amplias; el personal bien amable y atento; cuando caminas por cada área, la cultura panameña está presente, eso nos encantó.

La noche que nos quedamos nos pusimos los pijamas de Navidad y nos tomamos fotos; fue un maravilloso regalo de cumpleaños de los tres (cumplirlos en noviembre) y de nuestro aniversario de bodas.

Esta experiencia de turismo interno nos llenó mucho como familia, sobre todo porque mi niña necesitaba despejarse un poco, y el hecho de que pudiera vivir este momento, nos llena de mucha alegría.

El hotel W Panamá ha representado un lugar inolvidable para nosotros, sobre todo por la época en la que vivimos y porque al estar allí nos sentimos seguros.

Es difícil hoy en día escoger un lugar donde compartir y vivir momentos diferentes en familia, pues honestamente les digo que esta es una excelente opción; siempre tomando en cuenta que nos enfrentamos a una nueva normalidad y debemos ser precavidos en todo momento para evitar contagiarnos. ¡Que Dios me las bendiga!