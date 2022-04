CSJ declaró inconstitucionales las licencias con sueldo

“Bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise Riquelme, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante resolución de fecha 14 de marzo de 2022, declaró que son inconstitucionales las palabras “con sueldo” contenidas en los artículos 72 y 83 de la Ley No. 37 de 29 de junio de 2009, “Que descentraliza la Administración Pública”, publicada en la Gaceta Oficial No. 23314 de 30 de junio de 2009, reformada a través de la Ley No. 66 de 29 de octubre de 2015”, detalla el Órgano Judicial en un comunicado.